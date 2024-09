Perché Frattesi non gioca titolare nell’Inter? Basta guardare il contesto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Davidee il suo impiegodi Simone Inzaghi tornano al centro delle cronache. Dopo i 2 gol in Nations League con l’Italia, tutti tornano a chiedersinon sia uninamovibile anche dei Campioni d’Italia. La risposta sta nelnerazzurro. DOUBLE FACE – Già con il gol dell’1-2 in Francia-Italia, Davideera (ri)salito al centro del dibattito calcistico. E con quello del vantaggio contro Israele non ha fatto altro che porre in grassetto una domanda che attanaglia molti opinionisti (e non solo) del mondo calcistico italiano. Ossia “non è uninamovibile dell’Inter?”. Come può non esserlo untore con una media-gol che fa invidia a molti attaccanti? Una domanda che dice più su chi la pone che non su chi è chiamato a rispondere. Ma è giusto ribattere a questa retorica.