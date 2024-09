Ius Scholae maggioranza compatta | no a tutti gli emendamenti E la sinistra scatena la bagarre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Camera ha respintoglidell’opposizione al ddl Sicurezza per la modifica della legge di cittadinanza, con l’introduzione nell’ordinamento del cosiddetto “Ius”. A nulla è servito il tentativo, emerso durante il dibattito, di spaccare il centrodestra facendo leva sulle aperture al tema manifestate nelle ultime settimane da Forza Italia: laha votatomente. I no sono stati 169 e i sì 126 e 3 astenuti. Gasparri: “FI non abbocca alla” Non si tratta del resto di un esito a sorpresa: gli azzurri avevano chiarito già alla vigilia del voto che non si sarebbero prestati alle strumentalizzazioni dellae che la loro intenzione è quella di sottoporre il tema al confronto con gli alleati. Dunque, in una dinamica politica di coalizione, all’insegna del leale dibattito interno.