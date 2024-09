Emanuela Orlandi ultime notizie sull’audio della violenza | perché se ne parla tanto oggi?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il caso ditorna a far discutere: l’audio delle sevizie è stato sottoposto ad altri esami espunta un nome. Cosa sta succedendo? La scomparsa dicontinua a essere attorniata dal mistero e l’audio compromettente fornisce nuovi spunti per le indagini: stiamondo di un audiocassetta consegnata all’ANSA domenica 17 luglio 1983, a meno di un mese dalla sparizionegiovane romana. Una copia di questo audio era stata invece fatta recapitare in Vaticano solo tre giorni prima, abbandonata lungo il colonnato di Piazza San Pietro. In quell’occasione, alcuni funzionariSanta Sede l’avevano racconta e fatta sparire. Ma, a oltre 40 anni dalla scomparsa di, si torna are di questo inquietante audio? Sul caso, ovviamente, indaga anche Chi L’ha Visto che da tempo si occupa di questa sinistra sparizione.