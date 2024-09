Scappa dopo l’incidente Denunciato un 23enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024)aver provocato un incidente stradale, si è dato alla fuga senza accertarsi delle condizioni degli occupanti dell’altro mezzo, per tentare di far perdere le proprie tracce: rintracciato edalla Polizia Locale di Sassuolo. Protagonista della vicenda un cittadino italiano di circa 23 anni: la Polizia Locale, attraverso le testimonianze e il sistema di videosorveglianza presente in zona, è riuscita ad individuare il responsabile del sinistro stradale che, in un primo momento ha dichiarato come alla guida ci fosse una sua conoscente. Quest’ultima, tuttavia, non risultata veramente alla guida del veicolo che ha causato, ed è stata denunciata per falsità ideologica e favoreggiamento.