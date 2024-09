Napoli il sindaco ordina lo sgombero urgente delle Vele Gialla e Rossa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - A causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, ildi, Gaetano Manfredi, ha firmato duenze di, ad horas, per motivi di sicurezza,di Scampia. I due provvedimenti, siglati dal primo cittadino, riguardano nello specifico gli isolati C e D, che sono attualmente occupati. Dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste, che a fine luglio ha provocato tre vittime, nelle scorse settimane ile il prefetto diavevano già annunciato che si stava lavorando per loaltre due