VIDEO Giallorossi forza quattro rivedi gli highlights di Benevento-Potenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo lo sfortunato ko di Catania ilera chiamato al riscatto e la squadra di mister Auteri si è risollevata nel migliore dei modi rifilando un netto 4-1 al. La compagine lucana il 18 agosto era stata capace di espugnare il “Ciro Vigorito” in Coppa Italia ma questa volta il copione è stato completamente diverso. Sugli scudi Acampora autore di un doppietta, l’ex Talia e Manconi. Da applausi anche la prova in regia del giovane Prisco, prodotto del vivaio giallorosso. Le fasi salienti del match fornite dal canale ufficiale della Serie C Now. L'articologlidiproviene da Anteprima24.it.