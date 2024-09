Venezia 81 i look da non perdere | Russell incanta Gaga esagera! E Almodóvar? Le scelte discutibili sul red carpet!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 settembre 2024)81, ida non! E? Lesul red! Il glam e i riflettori si sono appena spenti sulla laguna di, ma i ricordi della 81esima edizione della Mostra del Cinema restano vividi. Chi si sarà portato a casa i prestigiosi riconoscimenti di quest'anno? Quando si parla della Mostra del Cinema di, parliamo di un appuntamento che non delude mai gli appassionati del grande schermo. Quest'anno non è stata da meno, la competizione è stata al rovente e ora abbiamo finalmente i nomi dei vincitori. Il Leone d'Oro di quest'anno se lo è aggiudicato un talentuoso cineasta spagnolo con "The Room Next Door", una pellicola in inglese che ha conquistato la giuria capitanata dall'attrice Isabelle Huppert e vanta nel cast stelle del calibro di Julienne Moore e Tilda Swinton.