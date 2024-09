Stagione finita per Leris Il calciatore del Pisa si è rotto il crociato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 - In attesa del bollettino medico della società nerazzurra, trapelano ulteriori notizie sullo stato di salute di Mehdi. Secondo quanto emerge infatti il giocatore si sarebbeile la suasarebbe già ai titoli di coda. La società nerazzurra, da quanto risulta, non dovrebbe fare ricorso al mercato degli svincolati. Il giocatore sarà presumibilmente operato e tornerà all'attività dopo almeno 6 mesi. Ripercorrendo quanto avvenuto in campo sabato, il franco-algerino ha messo male la gamba mentre stava rincorrendo un avversario, accusando un dolore e venendo subito soccorso dallo staff medico. Accompagnato in panchina sulle sue gambe, non è stato però in grado di scendere la scalinata per gli spogliatoi da solo, venendo sorretto a braccia dai sanitari. Si è capito subito che la situazione fosse complessa.