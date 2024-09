Israele-Italia 1-2 | azzurri vincenti ma un passo indietro rispetto a Parigi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vince con merito ma non senza soffrire in almeno due fasi della gara la Nazionale azzurra contro. A lungo sterile con un 3-5-1-1 che lascia fuori dal gioco Kean, l’chiude la pratica con paio di fiammate, ma, comunque, dimostra di mantenere atteggiamento giusto e compatto anche quando c’è da soffrire. Il previsto turnover che lascia fuori la metà dei calciatori di movimento consente a Spalletti di mascherare la bocciatura di Di Lorenzo ma non evita il solito avvio morbido della Nazionale che – sia pur senza rischiare nulla o quasi – nei primi minuti soffre; pressing blando, baricentro basso e anche qualche sbavatura nello scalare delle marcature sulle imbucate avversarie sono la cifra dell’avvio di gara degli