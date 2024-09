Distruzioni e demolizioni | la zona cuscinetto di Israele sul lato orientale di Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Secondo una nuova ricerca di Amnesty International – basata prevalentemente su immagini satellitari e video pubblicati da soldati israeliani – la campagna dell’esercito israeliano per espandere la “” lungo il perimetrodella Striscia diha causato la distruzione massiccia e illegale di terreni agricoli e di complessi residenziali e raso al suolo intere aree comprendenti case, scuole e moschee. Le autorità israeliane hanno dichiarato che si è trattato di una delle misure di sicurezza adottate in risposta agli attacchi del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas, dunque necessaria per proteggere la popolazione da ulteriori attacchi. L’esercito israeliano ha a più riprese affermato di aver distrutto tunnel e altre “infrastrutture del terrore”.