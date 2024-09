Dagli zaini alla sicurezza i consigli di Altroconsumo per il ritorno a scuola

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Dall’acquisto della cancelleriascelta di astucci e, dtra i banchi alle norme da seguire per portare i bambini in auto o bici. Tanti iutili diche, per il back to school, ha raccolto in un unico speciale tutti iutili per aiutare i consumatori ad orientarsi nelle varie scelte, partendo da tutte le date di questo lungo anno scolastico. I primi a partire sono stati gli studenti in Alto Adige, che hanno iniziato lail 5 settembre, mentre gli ultimi studenti a tornare in classe saranno quelli di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Toscana, per i quali la campanella suonerà il 16 settembre.