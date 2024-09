Conte tra alleanze e Movimento Chiude le porte all’intesa con Renzi e va allo scontro con Grillo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dal “no, grazie” alla richiesta di Matteodi rientrare nel centrosinistra, al futuro del5 Stelle, che dovrà essere deciso liberamente dagli elettori anziché dal solo Beppe. Giuseppenon le ha mandate a dire durante il suo intervento alla festa del Fatto Quotidiano, quando, salito sul palco, ha preso la parola per tracciare la sua rotta e quella dell’intero M5S.leall’alleanza conNel suo intervento, il leader dei pentastellati, come riporta il Fatto Quotidiano, “si è dedicato ai suoi due avversari”. Il primo è il senatore e leader di Italia Viva, definito “una presenza inquietante” con cui “noi non potremo mai lavorare per costruire un progetto”. “dice che mi porto la claque? Mi sa che me la porto dappertutto, perché ovunque vada è così.