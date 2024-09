Cittadella che debutto Piegato il Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024)(4-3-1-2): Piga; Fontana, Aldrovandi, Sabotic, Sardella (25’st Martey); Caesar Tesa (41’st Pezzani), Marchetti, Osuji (10’st Mora); Bertani; Guidone (47’st Sala), Formato (29’st Truffelli). A disp. Albieri, Gandolfi, Teresi, Mondaini. All. Salmi(4-2-3-1): Franzini; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Corradi, Grieco; Bithiene (25’st Sartore), Iocolano(14’st Doria), Mauri (30’st Santarpia); Recino (14’st Manicone). All. Rossini. A disp. Di Giorgio, Del Dotto, Argint, Bachini, Ruiz. All. Terzoni (Rossini squalificato) Arbitro: Toselli di Gradisca Reti: 32’ Formato, 2’st Corradi, 19’st (rig.) Guidone Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti Sardella, Silva, Piga. Angoli 4-8. Recupero 2’pt e 5’st. Attenti a quei due, Alberto Formato e Marco Guidone.