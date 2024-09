Serie C 2024 2025 il Carpi batte il Perugia in casa | decisivi Verza e Sall

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ilil2-0 nel match della terza giornata del girone B di. Nel primo tempo è la squadra ospite ad andare più vicino al gol. Al 19? Giraudo serve un cross al bacio sul secondo palo per Ricci che al volo a botta sicura colpisce il palo alla destra di Sorzi. Al 27? serve però un intervento di Gemello per negare l’1-0 ai padroni di: su traversone dalla destra, Gerbi impatta di testa ma il portiere è attento e toglie il pallone dall’incrocio dei pali. Nella ripresa ilalza l’intensità e al 73? firma l’1-0. Dopo un gran tiro a giro di poco fuori di Forapani, èa realizzare il vantaggio: cross basso dalla destra e piattone destro vincente del centravanti, che firma il suo primo gol stagionale. Nel finale ilsi sbilancia in attacco alla ricerca del pareggio, ma lascia troppi spazio nelle retroguardie.