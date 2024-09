Inter che fine ha fatto Davy Klaassen? Intanto si distingue dagli altri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Il nome diè sparito dai radar dopo la vittoria dello Scudetto in magliada comparsa. Il centrocampista olandese non fa più parte della rosa nerazzurra e sul suo futuro è stata ipotizzata qualsiasi opzione di calciomercato ma il presente? In arrivo novità a breve MILANO – Il 1° settembre 2023arriva a titolo definitivo ma gratuito dall’Ajax, che lo libera in direzionequasi a sorpresa. Contratto “annuale” (dieci mesi, ndr) con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Opzione che l’si riserva fino al 1° giugno 2024 ma che non eserciterà. A distanza esatta di dieci mesi, il 1° luglio 2024, terminato il contratto che legava il classe ’93 di Hilversum, la società nerazzurra lo congeda attraverso un breve comunicato ufficiale. Dopo una stagione con la maglia dell’saluta i colori nerazzurri.