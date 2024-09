Un coro per il derby | fuori i criminali da San Siro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)da San. Gli sciacalli uccidono il calcio. Fair play è legalità. Immaginate questi striscioni aldel 22 settembre, i tifosi di Inter e Milan che si ribellano ai padroni delle curve, e una sinfonia di cori contro la legge degli ultrà: “Noi-non-siamo-schiavi-dei–violenti”. Succederà? Domanda ingenua, risposta banale: no (purtroppo). Quando Vittorio Boiocchi, il leader storico della Nord, venne freddato a pistolettate da due sicari in moto – la sera del 29 ottobre 2022 – i fedelissimi dello “Zio” costrinsero il pubblico del Meazza a fare l’inchino: la curva svuotata come ultimo omaggio al re. Seguì un moto pubblico di indignazione, qualche Daspo. I killer sono liberi, lo scettro è passato di mano. E la scia di sangue non si è ancora fermata. Andrea Beretta detto “Berro”, l’erede al trono, è nel carcere di Opera per omicidio.