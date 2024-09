Ucraina-Albania nessun dubbio su Asllani | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Tutto pronto per, anche lescelte dai due CT per il match di Nations League. Pochi dubbi sull’interista Kristjan. ALTRO TURNO – Nuovo giorno di impegni delle Nazionali e nuovi giocatori dell’Inter in campo. Questa sera è il turno di, in campo alle ore 20.45 per la prima giornata del girone di Nations League del gruppo B. I due allenatori hanno definito le rispettive scelte per il match che andrà in scena all’EPET Arena di Praga. Nellediramate pochi minuti fa compare anche Kristjan, ormai titolarissimo nel centrocampo della Nazionale albanese. Per il numero 21 dell’, dunque, arriva l’ennesimo riconoscimento da parte del CT Sylvinho, insieme ad una nuova chance per accumulare minuti nelle gambe e lasciare il segno.