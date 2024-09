Softball a che ora la finale dell’Italia e dove vederla in tv | avversaria ancora da definire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Non era particolarmente atteso l’esito della sera di venerdì nelagli Europei 2024 di Utrecht. L’Italia, infatti, è sì in, manon conosce il nome di chi affronterà, e questo è accaduto per motivi che con la squadra azzurra non ha niente a che vedere. Questo, infatti, è successo nella serata di ieri: erano Gran Bretagna e Paesi Bassi arsi affrontare nel match decisivo, che avrebbe designato l’. Dopo un inning e pochissimo più, però, le due squadre sono state colte da un violento maltempo che ha eliminato qualsiasi possibilità di continuare a giocare per la sera. Si riprenderà alle 10:00. Al termine, si conoscerà la composizione dellacontinentale. Ladegli Europei dicon in campo l’Italia si giocherà (allo stato attuale delle cose) alle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su baseballeurope.