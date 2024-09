Paralimpiadi Parigi 2024 Italia da record | superate le 69 medaglie di Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’batte l’. Sonodi enorme successo per il movimento azzurro quelle di, visto che il già ottimo risultato didi tre anni fa, in cui era stato battuto il precedentedivinte con la chiusura a quota 69, è stato polverizzato in Francia. Con ancora alcune finali che coinvolgono gli atleti paralimpici azzurri domani, e in cui ci sono peraltro ottime chance di podio, l’è già giunta a quota 70 e ha ancora dunque delle frecce al proprio arco per far lievitare il numero. Si tratta di 23 ori, 15 argenti e 25 bronzi, e a livello di ori siamo nettamente più avanti rispetto al Giappone, dove furono appena 14.