Accoltella i genitori e poi tenta il suicidio | l’ennesimo dramma familiare

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo la strage di Paderno Dugnano, si è verificato un altro, questa volta a Gaglione, piccolo paesino di poco più di 500 abitanti in provincia di Macerata. Ancora una volta l’aggressore è un giovane, un 23enne che hato il padre e la madre e poi ha cercato il. Aggredisce icon un coltello: la scioccante dinamica Itici fatti si sono svolti venerdì 6 settembre verso le 15, quando è scattato l’allarme di una lite. Sul posto sono giunti i soccorritori dell’1-1-8 e i carabinieri, che si sono ritrovati davanti ad uno spettacolo raccapricciante: un uomo, un ex carabiniere 65enne, riverso a terra in una pozza di sangue con gravi ferite di arma da taglio all’addome e al torace. Vicino a lui la moglie 61enne, anche lei ferita con un’arma da taglio ma in maniera più lieve.