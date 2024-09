Il trucco di Affari Tuoi è prendere morti di fame Così il banco vince sempre | Eleonora accetta 28mila euro ma sui social impazza la polemica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Rocco e i suoi fratelli è il titolo del celebre film di Luchino Visconti. Una sorta di ‘remake’ televisivo è quello andato in onda su, ma con la regia di Stefano de Martino. La concorrente della puntata di giovedì 5 settembre,, si è presentata in pedana insieme ai suoi fratelli (6 presenti in studio e altri da casa) con un sogno ben chiaro: dare una nuova vita alla vecchia proprietà di famiglia a cui la loro mamma sarebbe particolarmente legata. Un inizio scintillante quello della protagonista della serata, che elimina sin da subito diversi pacchi blu. A quel punto, il dottore le propone due offerte da 50 mila. Entrambe rifiutate dalla donna. Una scelta coraggiosa, sicuramente, ma dettata dalla presenza in gioco di cifre ben più alte.