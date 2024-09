Giorgia Meloni e la regia occulta dietro il caso Sangiuliano-Boccia | Lei lucida e diabolica c’è un complotto per buttarci giù

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024)è convinta che ci sia una «ildi Gennaroe Maria Rosaria. Che viene definita «» e «». Mentre i dirigenti di Fratelli d’Italia si dicono convinti che l’influencer si sia rivolta «a un’agenzia di comunicazione di alto livello». Il ministro, in questo quadro, sarebbe vittima di una macchinazione di media e opposizione. La sua poltrona continua a barcollare. Anche se a Palazzo Chigi la linea è quella della difesa fino a prova contraria. Che però potrebbe arrivare presto, molto presto. Intanto però l’ordine di scuderia è minimizzazione e vittimismo: «Perché i giornali non fanno l’elenco delle amanti dei ministri del passato? Esi dovrebbe dimettere per una relazione extraconiugale? Perché?», si legge nel retroscena del Corriere.