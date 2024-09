Clan e ultras è a Rosarno che si deciderà se vendicare l’omicidio di Antonio Bellocco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’era una volta la mafia, quella della profezia di Sciascia che come “la linea della Palma” ne Il giorno della Civetta da Sud risaliva verso il Nord, adattandosi grazie ai cambiamenti climatici, ai contesti favorevoli. Così piano piano verso Nord è risalita anche la ‘ndrangheta e ci ha messo radici solide. Da anni molte operazioni antimafia svelano il nuovo volto della mafia che fa affari al Nord ma mantiene basi ben radicate nel territorio d’origine. Per un certo periodo poi c’è silenzio, sembra che non succeda nulla, fino a quando una lite, una vendetta, un omicidio, non mostrano ancora una volta che icalabresi hanno conquistato ruoli che contano oltre confine e detengono il potere.