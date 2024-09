Peste suina africana in Italia le battute di caccia ai cinghiali non si sono fermate Anzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Nadia D’Agaro “Nell’Africa sub-sahariana laè endemica. Nel 2007 siverificati focolai infettivi in Georgia, Armenia, Azerbaigian nonché Russia europea, Ucraina e Bielorussia. Da questi paesi la malattia si è diffusa all’Unione europea: nel 2014stati segnalati i primi casi in Lituania, Polonia, Lettonia ed Estonia; nel 2017 la malattia è stata segnalata in Repubblica Ceca e in Romania; nel 2018 è comparsa in Ungheria, Romania, Bulgaria e Belgio. Inè presente dal 1978 nella Regione Sardegna.” La fonte di questa citazione è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Dunque la Psa esce dall’Africa, raggiunge l’Europa e nel 2018 è pericolosamente vicina all’peninsulare.