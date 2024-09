Maduro anticipa il Natale all’1 ottobre scontro con i vescovi in Venezuela Banda di terroristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Èaperto tra il governoe la Conferenza episcopalena dopo che il presidente delha annunciato lunedì sera "l'anticipo delal primo” in diretta televisiva durante il suo programma settimanale “Con+”, assicurando che niente e nessuno impedirà la pace nel Paese sudamericano. “Ilinizia per tutti il primoe quest'anno è arrivato con la pace, la gioia e la sicurezza”, ha detto, che già in passato avevato il: lo scorso anno al primo novembre, ma mai così presto. L'annuncio arriva nel mezzo di una crisi politica dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio scorso, accompagnate da proteste e dall’arresto di oltre 1.700 persone.