Calcio l’Italia liquida San Marino per 7-0 e prosegue la corsa verso la qualificazione agli Europei U21

(Di giovedì 5 settembre 2024) Allo stadio ‘Domenico Francioni” di Latina la Nazionale Under 21 diper 7-0 i pari età di Sannel match valido per il Girone A delle qualificazionidi categoria: gli azzurrini salgono a quota 18 e confermano il +3 sulla Norvegia (una gara in meno), oggi vittoriosa in Lettonia, e si portano a +5 sull’Irlanda (2 partite in meno), impegnata domani nell’ostica trasferta in Turchia. Nella prima frazionedeve fare a meno per infortunio di Fazzini al quarto d’ora e di Baldanzi al 25?, così bisogna attendere il 35? per la rete che sblocca la contesa, messa a segno da Bove. Dopo il giallo rimediato da Riccardi tra gli ospiti, al 38? arriva il raddoppio degli azzurrini, propiziato da un’autorete di Matteoni, che fissa lo score sul 2-0, con cui si va al riposo.