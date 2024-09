Bisseck assente oggi all’allenamento dell’Inter | il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024)non ha partecipatoad Appiano Gentile. Lo annuncia Paventi, in collegamento dall’esterno del BPER Training Centre per Sky Sport 24. L’ASSENZA – Allenamento mattutino sotto la pia per l’Inter. Da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi fa sapere cos’è successo: «I difensori, nello specifico, sono quasi tutti qui escluso Alessandro Bastoni. Anche Yannha saltato l’allenamento per un po’ di influenza, ma non ci sono problemi per lui. Anche perché durante il weekend non ci si allena. Simone Inzaghi ha potuto allenare in questi giorni a livello individuale, per rendere la difesa ancora migliore dopo non aver incassato gol nelle ultime due partite. La forzaparte anche dalla difesa e poterci lavorare è importante».