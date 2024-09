Agricat Confagricoltura | Aziende attendono gli indennizzi di alluvioni e gelate del 2023

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 5 settembre 2024)plaude al tavolo con, Agea e i coordinamenti dei CAA Il tavolo convocato oggi per la prima volta nella sede di Ismea – e già riconvocato per domani con, Agea e i coordinamenti dei CAA – ha consentito di esaminare le criticità e, in relazione alle esigenze, di annunciare un provvedimento di sospensione delle comunicazioni inviate agli agricoltori colpiti dall’alluvione e dalletardive della primaveracommenta così l’incontro odierno del tavolo che deve affrontare la questione relativa ai risarcimenti per le imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici catastrofali dello scorso anno.