Vuelta a España 2024 come sta Wout Van Aert? Gli ultimi aggiornamenti Europei e Mondiali a rischio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una cattiva stella accompagnaVan. Uno dei protagonisti dellaè stato protagonista ieri di una brutta caduta nel corso della sedicesima frazione della grande corse a tappa iberica. Mentre si trovava al comando, il campione belga è finito a terra nella discesa dopo la Collada Llomena, picchiando rovinosamente sull’asfalto sia il ginocchio e che il gomito. Una caduta che l’ha costretto al ritiro, dopo che nel corso di questaaveva regalato tante perle, certificate da tre successi tappa e la leadership sia nella classifica a punti che in quella dei GPM. Ebbene, sono arrivati deglisulle condizioni del corridore della Visma Lease a Bike, che quest’anno era già stato fermo per mesi in primavera a causa di un altro incidente.