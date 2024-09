Pubblicati i calendari di serie A2 del tennis Giotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 –diA2 di. Ilvivrà le emozioni di scendere in campo nel secondo più importante campionato nazionale con una formazione maschile e, per la prima volta in assoluto, con una formazione femminile con cui godrà dell’opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori circoli di tutta la penisola. La prima fase della stagione prevede una divisione in gironi da sette squadre con incontri in programma tra domenica 6 ottobre e domenica 17 novembre, sempre con inizio alle 10.00 e con ingresso gratuito, che permetteranno di definire una classifica di cui le prime tre avranno accesso ai Play Off per l’A1, la quarta e la quinta manterranno la categoria, la sesta disputerà i Play Out e la settima sarà condannata alla retrocessione in B1.