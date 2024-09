Nancy Brilli e Maria Amelia Monti Teatro Borgatti cartellone top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CENTO Ridere, riflettere, rilassarsi, rigenerarsi sono le parole chiave della nuova stagione teatrale del, presentata ieri alla Pandurera, che vedrà salire sul palco di Cento personaggi importanti come Drusilla Foer,, Ettore Bassi,, alcuni per la prima volta, per altri invece un ritorno. "E’ con gioia e soddisfazione che presentiamo la programmazione della prossima stagione teatrale – dice il presidente Giorgio Zecchi - Innanzitutto vorrei estendere un gigantesco grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito con passione durante lo scorso anno e ci ha sostenuto in termini di presenza. La stagione 2024-25 sarà un’esplosione variegata di proposte di ulteriore crescita culturale che abbraccerà età e gusti differenti e che saprà travolgere e catturare.