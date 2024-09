Ilaria morta a 38 anni non convince la pista dell’incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Il mistero che avvolge la tragica morte diMirabelli, la 38enne ultras del Cosenza deceduta in circostanze ancora poco chiare il 25 agosto scorso, continua a destare preoccupazione e sospetti nella comunità di Cosenza. La donna è stata trovata senza vita lungo la strada per Lorica, in località Baracchella, in una situazione che lascia spazio a numerosi interrogativi. L’indagine, condotta dalla Procura di Cosenza per omicidio colposo contro ignoti, cerca di fare luce su una serie di elementi ancora poco chiari. Tra questi, la natura del rapporto trae il suo compagno Mario Molinari, un uomo di 44con cui la donna aveva una relazione da alcuni mesi. Molinari viaggiava conil pomeriggio della tragedia a bordo di una Volkswagen, ritrovata con il parabrezza semidistrutto ma con la parte anteriore della vettura quasi intatta.