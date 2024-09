Chi è Maria Rosaria Boccia | imprenditrice e influencer con la passione per i selfie al centro del caso Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 –, 41enne di Pompei, dove la sua famiglia, benestante, gestisce da decenni importanti negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia, è un personaggio che sembra uscito da un copione di commedia all'italiana, intriso di un mix di tenacia imprenditoriale, fervida fantasia e uno spiccato talento per la comunicazione social. La sua recente avventura, che l’ha vista autoproclamarsi ‘Consigliere per i Grandi Eventi’ del ministro della Cultura Gennaro, ha sollevato non poche contrariate sopracciglia, stile Ancelotti, scatenando un vortice di chiacchiere. Autodidatta delle relazioni pubbliche,si definisce su Instagram come la presidente del cda di ‘Fashion Week Milano Moda’, titolo che risplende tra foto glam e post che oscillano tra il lifestyle e l’autopromozione.