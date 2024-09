Il professore dem | L’intesa sinistra-centro? L’ex premier e Calenda si facciano da parte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Emanuele Felice, una cattedra alla Iulm di Milano, ex responsabile economia del Pd, storico ed economista, non nasconde il suo scetticismo sulla prossima Manovra, critica la scelta di Fitto a commissario Ue e lancia un invito a Renzi enella prospettiva del campo largo: "un passo indietro"., partiamo dalla Manovra. Cosa possiamo aspettarci, realisticamente? "Una manovra che riuscirà a confermare a malapena le due misure più significative, il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione dell’Irpef. Per il resto non riuscirà a fare di più. Mancano le risorse e si prepara un periodo di negoziazione molto duro con l’Europa. Temo che si punti ancora a risparmiare su sanità e istruzione, due settori fondamentali per lo sviluppo del Paese e per la vita delle persone".