Ciclismo su pista Claudia Cretti quarta alle Paralimpiadi nell’inseguimento Lorenzo Bernard settimo nel time trial

(Di domenica 1 settembre 2024) Non arrivano medaglie per l’Italia nelle finali dell’ultima giornata delsudi Parigi 2024: in casa azzurra si raccolgono il quarto posto di, sconfitta nella sfida per il bronzo,individuale C5 3000m femminile, e la settima piazza di, con la guida Davide Plebani, primo degli esclusi dall’ultimo atto nelB 1000 metri maschile.individuale C5 3000m femminile chiude inposizione, sconfitta piuttosto nettamente dalla neozelandese Nicole Murray nella sfida per il bronzo: 3:36.206 per l’oceanica contro il 3:43.774 dell’azzurra. Il derby francese per l’oro premia Marie Patouillet, vittoriosa in 3:35.691 sulla connazionale Heidi Gaugain, d’argento in 3:37.723.