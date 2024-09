Cade da cavallo paura per una giovane donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Montecarlo (Lucca), 1 settembre 2024 – Incidente in un campo in via San Piero a Montecarlo questa mattina, 1 settembre. Secondo le prime informazioni unadi 24 anni è caduta daprocurandosi un trauma cranico e un trauma a una spalla. Laè stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto l’ambulanza con medico della Misericordia di Montecarlo. Inizialmente era stato allertato anche Pegaso, il cui intervento non è poi stato ritenuto necessario.