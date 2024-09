Approvato l’accordo tra Legambiente e Roma capitale a tutela delle tartarughe marine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – È stata approvata dalla Giunta Capitolina la delibera presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi relativa allo schema di Protocollo d’Intesa con“Comuni Amici– Azioni di conservazione finalizzate alladella specie Caretta caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri”.bilaterale nasce nell’ambito del progetto LIFE TURTLENEST, co-finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, finalizzato al miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune (Caretta caretta) in Italia, Spagna e Francia, per un totale di 8000 km di costa, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione.