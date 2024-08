Linea Faentina lunedì prevista la riapertura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) I lavori di potenziamento si sono conclusi nei tempi prestabiliti e dasarà nuovamente operativo il collegamento ferroviario della, ovvero la direttissima Firenze-Faenza. Dal 3 agosto scorso tale collegamento era stato sospeso, e rimpiazzato con autobus sostitutivi, per consentire l’installazione sulladel nuovo sistema Ertms cioè un sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che una volta attivato "permetterà di avere sullaprestazioni più elevate" come aveva comunicato Rete Ferroviaria. Un’opera da 140 milioni di euro, oltre ai 12 milioni di euro investiti per l’intervento di sostituzione del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi.