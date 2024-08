Tennis Troppa Sabalenka per Bronzetti Il sogno Us Open finisce qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il ruggito della leonessadevasta le speranze di terzo turno di Lucia. Niente da fare per lata verucchiese nello scontro con la numero due del mondo al secondo turno degli Us. Un sorteggio piuttosto sfortunato aveva posizionato Lucia nella parte bassa del tabellone, pronta a incrociare la racchetta con la bielorussa dopo il primo turno vinto con Lulu Sun. Un tonico che ci voleva, quel 6-3 con la neozelandese, che poi per un infortunio all’anca aveva lasciato campo libero. Poca fatica anche pernella sua prima gara sul cemento newyorkese, come dimostra il 6-3, 6-3 in scioltezza sulla Hon. Poi lo scontro diretto, andato in scena sul secondo campo per importanza dello slam americano, il Louis Armstrong. Equilibrio fino al 3-2, con servizio pere due possibilità di impattare sul 40-15.