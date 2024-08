Italia in lutto l’addio commosso a un grande personaggio | morto a 89 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Èa 89il fisico Vittorio Silvestrini, fondatore di Città della Scienza, polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli a Napoli. “Con Vittorio Silvestrini la comunità scientifica internazionale perde un illustre esponente – afferma il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari – scompare per la Fondazione idis-Città della Scienza il punto di riferimento più importante: il suo ideatore, illuminato scienziato e fisico divalore”. “L’uomo che con tenacia, amore e visione ha realizzato Città della Scienza, l’ha accompagnata per mano in questi decenni e ha determinato la sua affermazione a livello internazionale. Sul piano personale ciascuno di noi perde un riferimento prezioso, un uomo disponibile, umile e sempre aperto al confronto.