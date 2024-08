Dalla terra alla tavola | ecco il mercato agricolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) PERUGIA – Dal produttore al consumatore i sapori e i colori del meglio del territorio proveniente dalle aziende di Cia Umbria. Torna oggi in piazza Puletti (davanti all’Università per Stranieri) l’appuntamento con i prodotti delladell’agricoltura made in Umbria. Gli stand sono circa una ventina. Per l’ortofrutta l’azienda agricola Catarinucci Italo & Biagioni Angeli Sonia (Cannara), azienda Bragetti Marinella (Perugia), Ortoingiro (Valtopina). Tra i produttori di formaggi l’azienda agricola Gatto (Castiglione del Lago). Per l’agricoltura sociale, Ariel Cooperativa Sociale (Foligno), mentre a vendere legumi, cereali, farine e pasta la società agricola biologica “I Piani” di Generotti Carlo e Figli (Costacciaro). Non mancheranno le uova di Le Pulle di Graziano Sampaolo di Nocera Umbra. Non solo prodotti genuini, ma anche risparmio.