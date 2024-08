Atalanta c’è un tabù Inter da sfatare | notte a San Siro a caccia dell’impresa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano. C’è sempre una prima volta. In teoria. Per la pratica, bisogna fare altri discorsi. Una cosa è certa: l’ha tutta l’intenzione di provare ailSannerazzurro, unico stadio di Serie A in cui la Dea da quando è guidata da Gian Piero Gasperini non ha mai vinto. E anche lo stesso tecnico, curiosamente, non ha mai battuto la sua ex squadra in casa sua. Anzi, di più: neanche ha mai vinto a Sanquando allenava l’. Maledizione, o giù di lì. Non sarà facile, anzi, ma l’alle 20:45 di venerdì (30 agosto) va a giocarsela a viso aperto. Come sempre in questo periodo della stagione, tra campo e mercato, visto che mentre si giocherà a Sansi vivranno le ultime ore del calciomercato. Scenario abbastanza surreale, ma che di fatto non sembra riguardare i giocatori della rosa, o quantomeno i 24 convocati.