Panico in autostrada camion va a fuoco dentro la galleria | traffico paralizzato

camion carico di carta all’interno di una galleria. L’incidente ha portato alla chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, con conseguenti problemi alla circolazione. (Continua.)Leggi anche: Come riscaldare casa spendendo poco: la trovata di 4 ragazzi di ChiavariLeggi anche: Levante, la cantante su Instagram ricorda suo padre: fan commossiIncendio in galleria, camion va a fuocoUn incendio è scoppiato stamattina, intorno alle 10:30, in un’area già interessata da lavori di ammodernamento. Ciò ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso, che hanno visto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, della Polizia Stradale, dei mezzi sanitari del 118 e del personale di Autostrade per l’Italia. Tvzap.it - Panico in autostrada, camion va a fuoco dentro la galleria: traffico paralizzato Leggi su Tvzap.it Una mattinata di disagi si è verificata nel nostro paese a causa di un incendio che ha coinvolto uncarico di carta all’interno di una. L’incidente ha portato alla chiusura del trattole in entrambe le direzioni, con conseguenti problemi alla circolazione. (Continua.)Leggi anche: Come riscaldare casa spendendo poco: la trovata di 4 ragazzi di ChiavariLeggi anche: Levante, la cantante su Instagram ricorda suo padre: fan commossiIncendio inva aUn incendio è scoppiato stamattina, intorno alle 10:30, in un’area già interessata da lavori di ammodernamento. Ciò ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso, che hanno visto l’intervento immediato dei Vigili del, della Polizia Stradale, dei mezzi sanitari del 118 e del personale di Autostrade per l’Italia.

Aereo atterra in emergenza sull’autostrada: panico tra gli automobilisti. Panico in autostrada, Tir si intraversa tra i caselli di Colleferro e Valmontone. Lunghe code in direzione nord (video). Camion si ribalta sulla A4, paura in autostrada: il video. Paura alla stazione Lario Ovest, camion trancia colonnina Gpl: fuga di gas e area evacuata. Tir va a fuoco, panico nella galleria a Torino: i pompieri salvano una famiglia. ? Velocità e sorpassi folli, nessuna precedenza: guidava il camion ubriaco fradicio. Ne parlano su altre fonti

Camion va a fuoco in autostrada, quasi 100.000 pulcini perdono la vita - Un dramma senza precedenti ha sconvolto il pomeriggio del 24 marzo 2025 lungo la Pedemontana Veneta, dove un incendio camion ha spezzato ... L’incidente in autostrada Le fiamme, innescate ... (motori.it)

Ancona, camion contromano tra lo stupore generale: attimi di paura nei pressi dell'autostrada - ANCONA Attimi di panico e stupore questa ... è registrata nessuna conseguenza con il camion che ha poi ripreso la carreggiata giusta in direzione autostrada ... (msn.com)

Incidente sull'A1, camion va a fuoco e si ribalta a due km da Arezzo: Italia spaccata in due per ore - Un camion prende fuoco sulla A1 e l'Italia resta spaccata in due per ore. L'incidente, avvenuto poco prima delle 16 di venerdì all'altezza del km 357 dell'arteria autostradale che collega Milano ... (msn.com)