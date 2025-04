Tutelare i posti di lavoro nei cambi d' appalto della Regione | la richiesta dei sindacati

Tutelare i posti di lavoro nei cambi d'appalto della Regione. E' la richiesta avanzata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Uiltrasporti che hanno partecipato ai lavori della commissione lavoro all'Ars per proseguire la discussione sul tema della tutela delle lavoratrici e dei. Palermotoday.it - "Tutelare i posti di lavoro nei cambi d'appalto della Regione": la richiesta dei sindacati Leggi su Palermotoday.it dineid'. E' laavanzata daiFilcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Uiltrasporti che hanno partecipato ai lavoricommissioneall'Ars per proseguire la discussione sul tematutela delle lavoratrici e dei.

Maxi appalti alla Regione, i sindacati: tutelare i lavoratori nei cambi di appalto. Konecta Insurecom, 21 posti a rischio per cambio appalto. Posti di lavoro in cambio del voto, 15 indagati a Oristano. Cambio di passo per Stellantis, ma gli impegni vanno rispettati. Commercio, la morsa dei cantieri. Ascom: "Serve un cambio di passo. A rischio oltre 2.000 posti di lavoro". Approvato il Ddl Lavoro, ecco come cambia il mondo del lavoro. Ne parlano su altre fonti

Promettevano posti di lavoro in cambio del voto, 15 denunciati - Le indagini hanno documentato la prolungata attività illecita: incontri con decine di persone disoccupate ed in condizioni di precarietà economica per promettere loro posti di lavoro ed altre ... (rainews.it)

Posti di lavoro in cambio del voto, 15 indagati a Oristano - promettendo favori e posti di lavoro in cambio del voto. Una donna originaria di Sassari è stata denunciata dalla polizia di Stato a Oristano, in concorso con altre 14 persone, per violazione ... (msn.com)

Posti di lavoro in cambio del voto, 15 indagati a Oristano - promettendo favori e posti di lavoro in cambio del voto. Una donna originaria di Sassari è stata denunciata dalla polizia di Stato a Oristano, in concorso con altre 14 persone, per violazione della ... (espansionetv.it)