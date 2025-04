Donald Trump ha manipolato i mercati? Il consiglio sui social poco prima del dietrofront e i guadagni delle sue aziende.

Leggi su Open.online

hail mercato? È quanto sospettano i democratici americani, che tramite il deputato Adam Schiff hanno chiesto al Congresso di indagare se il presidente abbia influito consapevolmente sull’andamento degli indici azionari o commesso i reati di aggiotaggio e insider trading, cioè fatto volontariamente variare ie usato le informazioni (che solo lui conosceva) per guadagnarci. Il riferimento è a quanto accaduto ieri, mercoledì 9 aprile, quandoha pubblicato un breve post sui: «Adesso è un momento grandioso per comprare!», ha scritto il presidente americano su Truth. Il post è stato pubblicato alle 9.37. Poche ore più tardi, la Casa Bianca ha spiazzato tutti annunciando la sospensione dei «dazi reciproci» per tutti i Paesi ad eccezione della Cina.Il post suie l’annuncio della Casa BiancaLa notizia ha avuto un effetto immediato sui, che dopo giorni di impressionanti perdite hanno spinto il Dow Jones, il Nasdaq e l’S&P500 a chiudere in forte rialzo.