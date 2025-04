La Corte Costituzionale dice no al terzo mandato di fila per i presidenti di Regione Tramonta l' ipotesi Emiliano-tris

Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Campania che permette al presidente della Giunta regionale uscente il quale è stato in carica per due mandati consecutivi di correre per un terzo termine. Lo riporta l'Adn Kronos.La Consulta, con la decisione, rimadisce che il divieto.

La Consulta dice ‘no’ al terzo mandato in Campania: la sentenza mette la parola fine anche a una ricandidatura di Emiliano - La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Campania che introduceva la possibilita’ di un terzo mandato per il presidente Vincenzo De Luca. La Consulta ha dato quindi ragione al govern ... (trmtv.it)

