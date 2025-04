Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, lavoro differenziato per il centrocampista: recupererà per Juve Lecce? Tutti i dettagli

di Marco Baridon per il: i sulle condizioni del francese Arrivano aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni di dopo l'allenamento odierno. Secondo quanto appreso da ntusnews24, il francese si è allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare che non desta particolare preoccupazione. Già da domani il giocatore dovrebbe tornare in gruppo ed essere quindi presente per la sfida della contro il. Continuano, invece, le terapie per Perin e Mbangula che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.