Inter-news.it - Inter, via al lavoro prima del Cagliari! Le novità di formazione per Inzaghi

Terminato da qualche minuto l’allenamento odierno dell’in preparazione della sfida contro ilin programma sabato alle 18, con importantie rientri vicini. Dopo il successo nell’ultimo turno, Simoneè pronto a gestire le energie della sua rosa, consapevole dell’importanza di mantenere alta l’intensità in un calendario fitto di impegni.CAMBI DI– Come spesso accade in questi casi, il turnover contro ilsarà inevitabile, ma non per sottovalutare gli avversari. Tutt’altro: bensì per salvaguardare la condizione fisica della squadra e tenere il livello della concentrazione alto. La difesa potrebbe vedere ancora Benjamin Pavard tra i confermati, ma conai suoi lati: Stefan de Vrij e Yann Bisseck sono infatti in lizza per partire titolari, lasciando in panchina Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.