Laterina taglia Tari e oneri di edilizia per ripopolare il paese

Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Comune diPergine Valdarno vara un sistema di incentivi contro lo spopolamento dei centri storici destinati a famiglie e piccoli imprenditori, finalizzati al recupero edilizio e all'avvio di nuove attività commerciali. Chi prenderà residenza nei centri storici dei borghi che caratterizzano la zona die Pergine «purché abbia un Isee inferiore ai 40000 euro, potrà godere dei seguenti benefeci- riporta una nota -: per un periodo di 5 anni, avrà una riduzione dellapari al 90%. In caso di ristrutturazione»«saranno abbattuti del 90% glidi urbanizzazione in aggiunta al taglio del 60% delle tabelle dei costi di costruzione già approvato nel 2021 mentre per la realizzazione di interventi di recupero, per l'allestimento di ponteggi e cantieri, l'occupazione suolo pubblico sarà gratuita per tre mesi» Inoltre, tutte le nuove attività commerciali che prenderanno il via sul territorio, potranno usufruire di un'esenzionepari al 50 per cento, per un periodo di tre anni«.