Lanazione.it - "Desiderio, ombra della felicità". L'essenza delle parole e il loro significato. Mario Orlandi a Pergentino Spazio delle Arti.

Arezzo, 10 aprile 2025 – “”.e il. Domenica 13 aprile, alle ore 17, presso, l’Associazione Culturale Ezechiele APS nell’Ex oratorio dei Santi Lorentino ead Arezzo, in via Cavour 188, ospita la conferenza dal titolo “”a cura di, operatore olistico, da 28 anni impegnato nella ricerca e formazioneCrescita Personale dell’essere umano. Il conferenziere racconterà come nella società, e oramai da lungo tempo, si sia perso il, perdendone il vero valore e utilizzandole la dove non vi è motivo. Un atteggiamento apparentemente innocuo che nel tempo crea un allontanamento dal reale senso espresso, da cui è difficile trarne la vera esperienza.